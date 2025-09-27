Un marchio di qualità per la patata di Tolè

È tempo di patata e per la prima volta quella di Tolè, in occasione della tradizionale sagra, può fregiarsi del marchio De.Co. La presentazione è in programma oggi alle 10 al Teatro parrocchiale. Domani invece si svolgerà la 62ª edizione della Sagra della Patata con fiera, mercato, mercatino del riuso, stand gastronomici, tante iniziative per grandi e piccini, musica e tanto divertimento. Nell’occasione sarà anche inaugurata la scultura ’La raccolta delle patate’ di Paolo Gualandi, opera destinata a diventare simbolo della tradizione agricola locale e memoria viva della comunità. Grazie alle caratteristiche del terreno e alle tecniche di coltivazione affinate nel tempo, questa patata tardiva possiede qualità organolettiche uniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

