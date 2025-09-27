Un italiano su tre tradisce | i dati della nuova indagine sulla sessualità
L'indagine della Federazione italiana di sessuologia scientifica. Un quadro complesso e ricco di sfumature emerge dall'ultima indagine realizzata dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss) sulla sessualità e le relazioni. Lo studio, condotto online tra aprile e luglio, accompagna la XI edizione della Settimana del benessere sessuale (6-12 ottobre), dedicata a promuovere consapevolezza e salute nel campo delle relazioni intime. Secondo i dati raccolti, un italiano su tre ha tradito o tradisce il proprio partner, mentre oltre il 12% ha conosciuto l'attuale compagno o compagna tramite un'app di incontri.
