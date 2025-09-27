Un imprenditore italiano è stato ucciso in Albania

Un imprenditore di 44 anni originario del Varesotto, Edoardo Sarchi, è stato trovato privo di vita a Tirana, in Albania. Il decesso, secondo quanto reso noto dal consolato generale d'Italia a Valona, sulla base delle indagini delle autorità locali, sarebbe stato causato da un colpo d'arma da. 🔗 Leggi su Today.it

