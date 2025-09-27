Un frutto in particolare è lo snack da preferire alle barrette per prevenire il diabete

Pantareinews.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È convinzione comune che per prevenire il diabete sia necessario bandire gli alimenti dolci. Eppure, una ricerca innovativa mette in discussione questo assunto, dimostrando che la realtà è più complessa e affascinante.  Un nuovo studio clinico  della George Mason University rivela che consumare  un mango fresco al giorno  può offrire benefici significativi per il controllo glicemico e la composizione corporea negli adulti con prediabete, superando gli effetti di una barretta di cereali isocalorica a basso contenuto di zuccheri. Questo articolo esplora i risultati della ricerca e spiega perché la  matrice alimentare  – la struttura complessa del cibo – è più importante del semplice contenuto di zuccheri nella prevenzione delle malattie croniche. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

un frutto in particolare 232 lo snack da preferire alle barrette per prevenire il diabete

© Pantareinews.com - Un frutto in particolare è lo snack da preferire alle barrette per prevenire il diabete

In questa notizia si parla di: frutto - particolare

Cerca Video su questo argomento: Frutto Particolare 232 Snack