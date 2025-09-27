Un dog park a Galatone arriva un finanziamento di 20mila euro dalla Regione

Lecceprima.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALATONE – Il Comune di Galatone è risultato uno dei ventuno della Puglia vincitori di un bando della Regione per il finanziamento di un nuovo dog park. Il progetto era stato deliberato nel giugno scorso dalla giunta comunale, prevedendo un importo complessivo di 37mila euro. Ora, nell’ultimo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

