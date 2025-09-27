un concorso su castruccio sfida per le scuole medie

Un tuffo nel passato tra divertimento, creatività e memoria storica. È questo lo spirito del concorso "Castruccio Castracani", presentato ieri mattina alla Casermetta San Donato, nella sala conferenze del Museo della Zecca di Lucca. L’iniziativa, dedicata alle classi seconde delle scuole medie del territorio provinciale, nasce per far conoscere alle nuove generazioni la figura del grande condottiero lucchese e celebrare i 700 anni dalla storica battaglia di Altopascio, in cui Castracani fu protagonista assoluto. Alla presentazione erano presenti Edoardo Puccetti dell’associazione Il Sogno di Costantino, Silvia Granucci dell’ufficio scolastico territoriale, il consigliere comunale Lorenzo Del Barga e Alessandro Colombini, presidente della fondazione Antica Zecca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

