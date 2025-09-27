Un concorso su Castruccio Sfida per le scuole medie
Un tuffo nel passato tra divertimento, creatività e memoria storica. È questo lo spirito del concorso "Castruccio Castracani", presentato ieri mattina alla Casermetta San Donato, nella sala conferenze del Museo della Zecca di Lucca. L’iniziativa, dedicata alle classi seconde delle scuole medie del territorio provinciale, nasce per far conoscere alle nuove generazioni la figura del grande condottiero lucchese e celebrare i 700 anni dalla storica battaglia di Altopascio, in cui Castracani fu protagonista assoluto. Alla presentazione erano presenti Edoardo Puccetti dell’associazione Il Sogno di Costantino, Silvia Granucci dell’ufficio scolastico territoriale, il consigliere comunale Lorenzo Del Barga e Alessandro Colombini, presidente della fondazione Antica Zecca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: concorso - castruccio
FIERA DEGLI UCCELLI EDIZIONE NUMERO 610 Ecco il programma per domenica 28 settembre: ore 6.00 apertura fiera ore 7.30 gara di canto (iscrizione ore 6.30-7.00) ore 11.30 presentazione partecipanti al concorso fotografico a tema “caccia fotogr - facebook.com Vai su Facebook
A scuola di Castruccio Castracani: il concorso presentato al Museo della Zecca - E' aperto alle classi seconde delle scuole secondarie di Lucca e provincia. Lo riporta luccaindiretta.it
A scuola con Castracani, al via un concorso per scoprire la storia di Lucca - In palio un premio davvero speciale: una riproduzione delle antiche monete fatte coniare da Castruccio Castracani, il famoso “castruccino" ... msn.com scrive