Monza, 27 settembre 2025 – Assenze, sfortuna ma anche un livello di gioco lontanissimo da un livello accettabile. Sotto gli occhi della neo-proprietaria Lauren Crampsie i l Monza crolla 1-0 all’U-Power Stadium contro il Padova. Decide un gran gol di Varas ad inizio ripresa. L’imbattibilità casalinga in Serie B termina, la “Ferrari” nominata qualche settimana fa dal tecnico Paolo Bianco continua a rimanere ingolfata e sfuma anche la possibilità di avvicinare la vetta. Ma non è certo questo, visto che siamo ancora a settembre e la classifica è corta, a preoccupare. Ciò che stona è l’enorme e reiterata difficoltà dei biancorossi nel costruire a livello corale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un brutto Monza senza Pessina battuto in casa dal Padova