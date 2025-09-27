Un brutto Monza senza Pessina battuto in casa dal Padova

Monza,  27 settembre 2025 – Assenze, sfortuna ma anche un livello di gioco lontanissimo da un livello accettabile. Sotto gli occhi della neo-proprietaria Lauren Crampsie i l Monza crolla 1-0 all’U-Power Stadium contro il Padova. Decide un gran gol di Varas ad inizio ripresa. L’imbattibilità casalinga in Serie B termina, la “Ferrari” nominata qualche settimana fa dal tecnico Paolo Bianco continua a rimanere ingolfata e sfuma anche la possibilità di avvicinare la vetta. Ma non è certo questo, visto che siamo ancora a settembre e la classifica è corta, a preoccupare. Ciò che stona è l’enorme e reiterata difficoltà dei biancorossi nel costruire a livello corale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

