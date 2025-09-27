Un bel vaffa a chi vuole intimidirci
Dopo essere stato definito fascista, omofobo, razzista è adesso la volta dell'epiteto sionista. Perché il mondo proPal, non quello in buonafede ma quello militante e guerreggiante, che mescola in piazza spranga e preghiera verso La Mecca (come ieri a Roma) è allergico alle domande e alle inchieste de Il Tempo. Loro che alle nostre richieste di informazioni non rispondono, preferendo l'insulto, la minaccia e finanche la fatwa, il tutto condito da richieste di soldi non so se per spirito capitalistico o rispetto della sura coranica sul risarcimento al Profeta da parte di un infedele, pretendono anche di vietarci le interviste a chi invece alle domande risponde. 🔗 Leggi su Iltempo.it
