Un barlume di buon senso sembra aver fatto finalmente breccia anche tra i partecipanti della Flotilla: una decina di italiani, sui 45 presenti, ha deciso di abbandonare la missione. L’annuncio l’ha dato ieri sera in diretta a Propaganda Live il giornalista Ivan Grozny, che si trova a bordo di una delle navi. La decisione, secondo quanto riferito dal cronista, non è stata presa dopo l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma sarebbe maturata a seguito dell’attacco dell’altra notte. Nella pratica, poco cambia: qualcuno si sta rendendo finalmente conto di rischi e implicazioni della missione, ritornando a concentrare “perfino” il focus su cosa sia davvero utile per i gazawi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un barlume di buonsenso sulla Flotilla: dieci italiani lasciano la missione. Ma i parlamentari restano a bordo