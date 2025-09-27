I Democratici della Camera hanno pubblicato ieri una serie di documenti ottenuti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. C’è una nota che spicca in maniera particolare ed è datata 6 dicembre 2014: “ Promemoria: Elon Musk all’isola il 6 dicembre (sta ancora succedendo?) “. Ciò suggerisce un possibile legame tra il magnate della tecnologia e la famigerata rete di Epstein, finanziere arrestato nel luglio 2019 con l’accusa di tratta di esseri umani a fini sessuali e morto suicida nel carcere di New York nello stesso anno. Sebbene non sia specificato quale “isola” sia, l’implicazione più ovvia e largamente accettata è che si riferisca a Little Saint James, l’isola privata di Epstein nei Caraibi, nota al pubblico come “Epstein Island”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un appunto del 2014 e un nome esplosivo: anche Musk tra le ombre proibite di Epstein?