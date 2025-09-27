Un aiuto alla cura dei tumori Il traguardo raggiunto nel ricordo di Matilde
Una donazione ammontante a 7mila euro a favore della Fondazione Pisana per la Scienza, che servirà nel dettaglio a finanziare ulteriori studi di medicina di precisione sugli osteosarcomi. E’ stata effettuata proprio nei giorni scorsi dalla onlus "Matilde Capecchi – Margherita Silenziosa", fondata dai genitori della giovane di Casalguidi scomparsa a soli 19 anni nel 2020. Una somma ottenuta dal 5X1000, che è stata interamente devoluta per la ricerca dei tumori pediatrici come annunciato dal direttivo della onlus qualche tempo fa. In precedenza, lo scorso agosto, l’associazione aveva donato sempre alla Fondazione Pisana per la Scienza altri 6mila euro per contribuire all’acquisto di un micromanipolatore di precisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
