Milano, 27 settembre 2025 – È una storia che riemerge dalle nove ore di esondazione record del Seveso che lunedì 22 settembre ha allagato Niguarda e Isola. Il torrente che passa sotto la periferia nord di Milano è uscito in via Valfurva alle 10, gonfiato dai temporali lungo tutto il corso, e in pochi minuti ha invaso viale Zara, trasformandola in fiume di acqua e fango. Il fiume è arrivato pure in via Arbe, salendo di livello soprattutto all'interno del sottopasso. Ed è lì che una decina di veicoli è rimasta in panne, senza riuscire ad andare né avanti né indietro. La catena umana della polizia.

© Ilgiorno.it - Un 81enne intrappolato in auto, l’acqua che sale e la catena umana per tirarlo fuori: storie dall’alluvione di Milano