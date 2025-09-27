Un 81enne intrappolato in auto l’acqua che sale e la catena umana per tirarlo fuori | storie dall’alluvione di Milano
Milano, 27 settembre 2025 – È una storia che riemerge dalle nove ore di esondazione record del Seveso che lunedì 22 settembre ha allagato Niguarda e Isola. Il torrente che passa sotto la periferia nord di Milano è uscito in via Valfurva alle 10, gonfiato dai temporali lungo tutto il corso, e in pochi minuti ha invaso viale Zara, trasformandola in fiume di acqua e fango. Il fiume è arrivato pure in via Arbe, salendo di livello soprattutto all'interno del sottopasso. Ed è lì che una decina di veicoli è rimasta in panne, senza riuscire ad andare né avanti né indietro. La catena umana della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: 81enne - intrappolato
TRAGEDIA OGGI A BELPASSO Grave incidente a Belpasso: vittime un 16enne belpassese e un 81enne di Ragalna https://www.95047.it/grave-incidente-a-belpasso-vittime-un-16enne-belpassese-e-un-81enne-di-ragalna/ - facebook.com Vai su Facebook
Investimento in via Gianelli, muore un 81enne travolto da un’auto - Un uomo di 81 anni è morto dopo essere stato investito a Quinto in via Gianelli. Lo riporta genova.repubblica.it