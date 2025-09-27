Se hai un problema di muffa in casa, puoi risolverlo grazie a questo pratico e compatto deumidificatore, progettato per ambienti di piccole dimensioni. È in offerta su Amazon a 40,60 euro, scontato del 25%. Le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto per essere collocato in bagno, camera o piccoli uffici. Il serbatoio da 1200 ml garantisce un’autonomia adeguata e si svuota con semplicità grazie alla maniglia di trasporto. Prendilo con questo mega sconto Combatti la muffa con un dispositivo compatto. L’ingombro del deumidificatore è davvero ridotto: misura 13,8 x 13,7 x 25,5 cm e pesa appena 1,35 kg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Umidità in casa? Eliminala con questo deumidificatore in offerta: piccolo e potente, oggi risparmi il 25%