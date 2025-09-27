Ultrafisica a Palazzo Merulana a Roma la mostra di Mauro Reggio
Roma, 27 set. (askanews) – Palazzo Merulana a Roma, nato dalla sinergia tra Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture, ospita dal 2 ottobre al 2 novembre 2025 la mostra di Mauro Reggio ULTRAFISICA, a cura di Valeria Rufini Ferranti con l’organizzazione di Medina Art Gallery e la sponsorship di Marziali Caffè. Citando Giordano Bruno Guerri, l’Avanguardia di Mauro Reggio ricorda quella di D’Annunzio perché “entrambi animati dall’amore per il bello e per la classicità, usando le forme più tradizionali dell’espressione pittorica o poetica, creano nuove forme di Arte”. Dalle archeologie al RinascimentoBarocco fino al post-Razionalismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ultrafisica - palazzo
ULTRAFISICA Mostra di Mauro Reggio dal 2 Ottobre al 2 Novembre 2025 a Palazzo Merulana - facebook.com Vai su Facebook
“Ultrafisica”, a Palazzo Merulana a Roma la mostra di Mauro Reggio - (askanews) – Palazzo Merulana a Roma, nato dalla sinergia tra Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture, ospita dal 2 ottobre al 2 novembre 2025 la mostra di Mauro Reggio ULTRAFISI ... Riporta askanews.it
Nel ricordo di Vaccarone. La sua esperienza a Roma. Mostra a Palazzo Merulana - Una mostra dedicata al maestro Francesco Vaccarone (nella foto) nel primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 22 aprile dell’anno scorso. Come scrive lanazione.it