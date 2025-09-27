Ultima Generazione la polizia ferma 13 attivisti | volevano incatenarsi davanti al Senato

Romatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano pronti ad azione dimostrative nei pressi del Parlamento e di Palazzo Chigi. Per questo, la polizia ha fermato oggi, sabato 27 settembre, 13 attivisti di Ultima Generazione, il collettivo ambientalista che, in questi giorni, sta protestando anche contro la guerra in Palestina.Fermati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultima - generazione

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

I vandali "innocenti" di Ultima Generazione

Ultima Generazione: assolti i 5 attivisti incollati all'opera di Boccioni

Protesta per Gaza a Montecitorio, Ultima generazione tenta di incatenarsi all’ingresso: attivisti allontanati di peso - Gli attivisti bloccati dalle forze dell'ordine mentre tentavano di incatenarsi all'ingresso della Camera. Come scrive ilfattoquotidiano.it

"Free Palestine". Blitz di Ultima generazione al Carrefour, attivisti identificati - Sedici attiviste e attivisti della campagna "Il Giusto Prezzo" di Ultima generazione, insieme ad attivisti e attiviste di Bds Italia (Boicotta, disinvesti, sanziona), nella mattinata ... Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ultima Generazione Polizia Ferma