Ultima Generazione la polizia ferma 13 attivisti | volevano incatenarsi davanti al Senato
Erano pronti ad azione dimostrative nei pressi del Parlamento e di Palazzo Chigi. Per questo, la polizia ha fermato oggi, sabato 27 settembre, 13 attivisti di Ultima Generazione, il collettivo ambientalista che, in questi giorni, sta protestando anche contro la guerra in Palestina.Fermati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ultima - generazione
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
I vandali "innocenti" di Ultima Generazione
Ultima Generazione: assolti i 5 attivisti incollati all'opera di Boccioni
VIDEO | Blitz di Ultima generazione a Montecitorio per la Palestina. Ambientalisti già in sciopero della fame per la Flotilla. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/26/lappello-di-mattarella-alla-flotilla-accolga-la-mediazione-del-patriarcato-latino - facebook.com Vai su Facebook
Frecciarossa 1000, arriva l’ultima generazione: meno consumi, più digitale. I prezzi? «Non saliranno» - X Vai su X
Protesta per Gaza a Montecitorio, Ultima generazione tenta di incatenarsi all’ingresso: attivisti allontanati di peso - Gli attivisti bloccati dalle forze dell'ordine mentre tentavano di incatenarsi all'ingresso della Camera. Come scrive ilfattoquotidiano.it
"Free Palestine". Blitz di Ultima generazione al Carrefour, attivisti identificati - Sedici attiviste e attivisti della campagna "Il Giusto Prezzo" di Ultima generazione, insieme ad attivisti e attiviste di Bds Italia (Boicotta, disinvesti, sanziona), nella mattinata ... Scrive romatoday.it