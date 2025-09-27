Ultima generazione che flop | falliti i blitz tra Palazzo Chigi e il Senato La polizia ferma 13 attivisti
Muore sul nascere la protesta organizzata dagli attivisti di Ultima generazione a Roma, tra Palazzo Chigi e il Senato. Tredici persone riconducibili al movimento ambientalista sono state bloccate intorno alle 15 nell’area del centro storico ancora prima di iniziare il teatrino apocalittico. In particolare, sei di loro sono stati intercettati e bloccati mentre provavano ad incatenarsi alle balaustre poste a presidio della sede del Senato, in corso Rinascimento. Gli agenti che hanno fermato i pasdaran dell’ambientalismo, li hanno trovati in possesso di alcuni cartelli con la scritta “sciopero della fame” e con alcune catene ancorate a diverse parti del corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: ultima - generazione
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
I vandali "innocenti" di Ultima Generazione
Ultima Generazione: assolti i 5 attivisti incollati all'opera di Boccioni
AGI: “GLI ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE TENTANO IL BLITZ AL SENATO E A PALAZZO CHIGI, FERMATI IN 13 DALLA POLIZIA”. “Sei attivisti sono stati intercettati e bloccati mentre tentavano di incatenarsi alle balaustre fisse poste a presidio… https:/ - X Vai su X
VIDEO | Blitz di Ultima generazione a Montecitorio per la Palestina. Ambientalisti già in sciopero della fame per la Flotilla. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/26/lappello-di-mattarella-alla-flotilla-accolga-la-mediazione-del-patriarcato-latino - facebook.com Vai su Facebook
Perché gli attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per il blocco stradale in stazione Garibaldi a Milano - Sono stati assolti i cinque giovani attivisti di Ultima Generazione finiti a processo dopo il blocco stradale del 20 febbraio 2023 in viale Sturzo a Milano, quando si erano seduti davanti alla ... Segnala fanpage.it