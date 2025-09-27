Ultima generazione che flop | falliti i blitz tra Palazzo Chigi e il Senato La polizia ferma 13 attivisti

Secoloditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muore sul nascere la protesta organizzata dagli attivisti di Ultima generazione a Roma, tra Palazzo Chigi e il Senato. Tredici persone riconducibili al movimento ambientalista sono state bloccate intorno alle 15 nell’area del centro storico ancora prima di iniziare il teatrino apocalittico. In particolare, sei di loro sono stati intercettati e bloccati mentre provavano ad incatenarsi alle balaustre poste a presidio della sede del Senato, in corso Rinascimento. Gli agenti che hanno fermato i pasdaran dell’ambientalismo, li hanno trovati in possesso di alcuni cartelli con la scritta “sciopero della fame” e con alcune catene ancorate a diverse parti del corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ultima generazione che flop falliti i blitz tra palazzo chigi e il senato la polizia ferma 13 attivisti

© Secoloditalia.it - Ultima generazione, che flop: falliti i blitz tra Palazzo Chigi e il Senato. La polizia ferma 13 attivisti

In questa notizia si parla di: ultima - generazione

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

I vandali "innocenti" di Ultima Generazione

Ultima Generazione: assolti i 5 attivisti incollati all'opera di Boccioni

Perché gli attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per il blocco stradale in stazione Garibaldi a Milano - Sono stati assolti i cinque giovani attivisti di Ultima Generazione finiti a processo dopo il blocco stradale del 20 febbraio 2023 in viale Sturzo a Milano, quando si erano seduti davanti alla ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ultima Generazione Flop Falliti