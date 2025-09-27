Muore sul nascere la protesta organizzata dagli attivisti di Ultima generazione a Roma, tra Palazzo Chigi e il Senato. Tredici persone riconducibili al movimento ambientalista sono state bloccate intorno alle 15 nell’area del centro storico ancora prima di iniziare il teatrino apocalittico. In particolare, sei di loro sono stati intercettati e bloccati mentre provavano ad incatenarsi alle balaustre poste a presidio della sede del Senato, in corso Rinascimento. Gli agenti che hanno fermato i pasdaran dell’ambientalismo, li hanno trovati in possesso di alcuni cartelli con la scritta “sciopero della fame” e con alcune catene ancorate a diverse parti del corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ultima generazione, che flop: falliti i blitz tra Palazzo Chigi e il Senato. La polizia ferma 13 attivisti