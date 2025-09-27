UE Dombrovskis | Mosca vuole invadere UE e Nato
BRUXELLES, 27 SET – “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia” Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Valdis Dombrovskis, a France24. “Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Zelensky declina l’invito di Putin a Mosca: “Venga lui”. Dombrovskis: “Mire russe vanno oltre l’Ucraina”. Proteste a Kiev contro la legge sulla coscrizione
