UE Dombrovskis | Mosca vuole invadere UE e Nato

Imolaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRUXELLES, 27 SET – “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia” Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Valdis Dombrovskis, a France24. “Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ue dombrovskis mosca vuole invadere ue e nato

© Imolaoggi.it - UE, Dombrovskis: “Mosca vuole invadere UE e Nato”

In questa notizia si parla di: dombrovskis - mosca

Zelensky declina l’invito di Putin a Mosca: “Venga lui”. Dombrovskis: “Mire russe vanno oltre l’Ucraina”. Proteste a Kiev contro la legge sulla coscrizione

Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia

Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia

ue dombrovskis mosca vuoleDombrovskis, ‘l’Ue è già in una guerra ibrida con Mosca’ - "Stiamo assistendo a ogni tipo d'azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino ... Come scrive msn.com

Ucraina, Dombrovskis: 'L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca' - 'Vogliono riavviare la centrale e collegarla alla rete russa' (ANSA) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Dombrovskis Mosca Vuole