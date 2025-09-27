Ucraina Zelensky ha chiesto a Trump missili Tomahawk nell’incontro a New York | il retroscena

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha chiesto a Donald Trump la fornitura di missili da crociera Tomahawk, durante l'incontro privato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Il presidente ucraino ha sostenuto che l'arma, con un raggio d'azione fino a 1.500 chilometri, potrebbe convincere Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

