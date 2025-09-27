Ucraina perché la giravolta di Trump è solo una farsa
Passata l’estate, sembra chiudersi lo spiraglio per il dialogo che si era aperto con il riavvicinamento fra Vladimir Putin e Donald Trump. Le ultime dichiarazioni del presidente statunitense, che ha definito la Russia una «tigre di carta» e ha affermato che l’ Ucraina, con l’aiuto dell’Ue e della Nato, può recuperare i territori perduti, indicano che il tempo delle trattative per la risoluzione del conflitto è scaduto. Almeno per ora. Nonostante la linea comunicativa della Casa Bianca sia zigzagante e contraddittoria, il segnale che comunque arriva da Washington è quello del proseguimento del disimpegno diretto sulla scacchiera continentale, con la delega passata ai volenterosi di Bruxelles e dell’ Alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
