Ucraina neutralizzati 97 dei 115 droni lanciati dalla Russia Danneggiati due condomini a Zaporizhia

L’Aeronautica Militare ucraina ha riferito nel suo rapporto mattutino di oggi che 97 dei 115 droni di vario tipo lanciati dalla Russia contro il territorio del paese invaso sono stati neutralizzati durante la notte. Tra i dispositivi senza pilota c'erano droni kamikaze tipo Shahed, ha scritto l’Aeronautica Militare su Telegram, sebbene fossero presenti anche modelli d’attacco tipo Gerbera e altri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

