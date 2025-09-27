Ucraina neutralizzati 97 dei 115 droni lanciati dalla Russia Danneggiati due condomini a Zaporizhia
L’Aeronautica Militare ucraina ha riferito nel suo rapporto mattutino di oggi che 97 dei 115 droni di vario tipo lanciati dalla Russia contro il territorio del paese invaso sono stati neutralizzati durante la notte. Tra i dispositivi senza pilota c'erano droni kamikaze tipo Shahed, ha scritto l’Aeronautica Militare su Telegram, sebbene fossero presenti anche modelli d’attacco tipo Gerbera e altri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ucraina - neutralizzati
Ucraina, neutralizzati nella notte 128 droni russi https://siciliareport.it/esteri/ucraina-neutralizzati-nella-notte-128-droni-russi/… via @Sicilia_Report - X Vai su X
?Dalla sera del 9 settembre, gli occupanti russi hanno attaccato l'Ucraina con 415 UAV d'assalto di tipo Shahed, "Gerbera" e altri tipi di droni e 43 missili terrestri, aerei e marittimi. Sono stati neutralizzati 386 droni e 27 missili, ma gli altri hanno colpito il bersa - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, neutralizzati 97 dei 115 droni lanciati dalla Russia. Danneggiati due condomini a Zaporizhia - L’Aeronautica Militare ucraina ha riferito nel suo rapporto mattutino di oggi che 97 dei 115 droni di vario tipo lanciati dalla Russia contro il territorio ... Come scrive msn.com
Kiev: 115 droni lanciati dalla Russia. Zelensky, chiesti a Trump missili Tomahawk - Avvistati droni in Danimarca, su più grande base militare Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l'ultimo di una ... Si legge su msn.com