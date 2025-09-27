Ucraina media | Trump pronto a togliere il veto all' uso di armi a lungo raggio | Danimarca avvistati droni sulla più grande base militare
Il Cremlino: "Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili". Ad Amburgo grande esercitazione Nato di 3 giorni.
Ucraina, media: ucciso a Sumy italiano che combatteva con esercito Kiev
“Ex militare italiano ucciso nel Donbass, combatteva per l’Ucraina”. Media: “Decesso risale a metà giugno”
L’Ucraina colpisce l’aeroporto militare russo di Borisoglebsk. Media: «Ucciso a Sumy italiano che combatteva per Kiev»
Media Usa: "Trump pronto a togliere il veto all'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina" - Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le res ...
Trump pronto a togliere il veto sulle armi a lungo raggio all'Ucraina - Bruxelles si prepara: "Prioritario un muro anti droni, subito una rete di sensori". Lo riporta ilgiornale.it