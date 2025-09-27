Ucraina la decisione che cambia tutto sul fronte | ora Putin trema davvero

Il governo ucraino è in attesa dell’autorizzazione per l’acquisto dei missili Tomahawk dagli Stati Uniti. Sebbene Donald Trump si sia dichiarato propenso alla concessione, la decisione ufficiale non è ancora stata comunicata. In un contesto di incertezza politica a Washington, Kiev ritiene che il possesso di questa tecnologia potrebbe offrire un vantaggio strategico significativo. Caratteristiche e impiego dei missili Tomahawk. I Tomahawk sono missili da crociera sviluppati negli Stati Uniti, progettati per colpire obiettivi terrestri a partire da piattaforme navali o sottomarine. Con una gittata tra 700 e 1500 miglia, superano di gran lunga i sistemi come gli Atacms, la cui portata è limitata a 190 miglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

