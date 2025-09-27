L'Ue continua a lanciare l'allarme contro un "nemico inesistente", che più volte ha dichiarato di "non voler attaccare l'Europa" Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni contro il territorio ucraino. Questo è quanto riferisce Kiev, attraverso i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Kiev: "Neutralizzati 97 droni russi nella notte"; Dombrovskis rilancia allarmismo contro "nemico inesistente russo": "Ue già in guerra ibrida con Mosca"