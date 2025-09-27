Ucraina Kiev | Neutralizzati 97 droni russi nella notte ; Dombrovskis rilancia allarmismo contro nemico inesistente russo | Ue già in guerra ibrida con Mosca
L'Ue continua a lanciare l'allarme contro un "nemico inesistente", che più volte ha dichiarato di "non voler attaccare l'Europa" Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni contro il territorio ucraino. Questo è quanto riferisce Kiev, attraverso i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ucraina - kiev
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Ucraina-Russia, Kiev denuncia incursione droni ungheresi: news oggi - X Vai su X
Oggi Greenpeace inaugura ufficialmente la sua nuova sede a Kiev, in Ucraina. L’obiettivo è sostenere progetti di ricostruzione verde nel Paese e continuare ad indagare sui crimini ambientali provocati dall’invasione russa. Scopri di più Vai su Facebook
Kiev: 150 droni sull'Ucraina nella notte. Nessuna vittima. Zelensky chiede missili Tomahawk. - NATO testa deterrenza in Artico: atterraggio inedito su Jan Mayen, isola vulcanica norvegese La Nato rafforza la sua presenza nell'estremo nord con un'operazione senza precedenti: per la prima volta u ... Riporta msn.com
Kiev, il raid russo più duro: palazzo del governo colpito. Trump: «Ancora sanzioni» - E anche se 747 droni e 4 missili vengono neutralizzati dalla contraerea, ... Secondo ilmessaggero.it