Ucraina Kiev | Droni ungheresi su nostro spazio aereo Budapest nega
(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che droni da ricognizione, probabilmente appartenenti all'Ungheria, avrebbero violato lo spazio aereo ucraino lungo il confine. Si tratta del primo incidente di questo tipo segnalato. In una dichiarazione pubblicata su X, Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno registrato incursioni di droni nelle zone .
In questa notizia si parla di: ucraina - kiev
