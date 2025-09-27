Ucraina Dombrovskis | L’Ue è già in una guerra ibrida con la Russia
Il commissario europeo per l’Economia, Valdis Dombrovskis, ha affermato che «stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia ». Intervistato da France24, ha evidenziato che «le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l’Ucraina», come dimostra il fatto che Mosca «parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato». Di qui la necessità di «aumentare le capacità di difesa e la spesa per la difesa, nonché di proteggere il fianco orientale della Nato dove si trovano gli Stati baltici ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: ucraina - dombrovskis
Zelensky declina l’invito di Putin a Mosca: “Venga lui”. Dombrovskis: “Mire russe vanno oltre l’Ucraina”. Proteste a Kiev contro la legge sulla coscrizione
Dombrovskis: “Avanti con tutto supporto possibile all’Ucraina”
Guerra in Ucraina, Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca"
UCRAINA | Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca". Kiev: "Zaporizhzhia 4 giorni in blackout, colpa di Mosca. Vogliono riavviare la centrale e collegarla alla rete russa" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/27/ucraina-dombrovskis - X Vai su X
Quest'uomo è il potentissimo guardiano dei conti degli stati europei. Si chiama Valdis Dombrovskis ed è vicepresidente della Commissione europea. Oggi, intervenuto al forum di Cernobbio, ha detto che l'UE deve dare tutto il supporto possibile all'Ucraina sen Vai su Facebook
Ucraina: 232 pazienti malati o disabili trasportati in volo in Italia dall’inizio della guerra - Al Salone REAS di Montichiari, che apre domani, si farà il punto anche sul supporto sanitario della protezione civile, in presenza del capo del Dipartimento Curcio e con il console ucraino Kartysh ... Secondo disabili.com
Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia - "Dobbiamo continuare a fornire tutto il supporto possibile all'Ucraina, anche garantendo che il suo fabbisogno finanziario sia coperto nel 2026. Secondo ansa.it