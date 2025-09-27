Il commissario europeo per l’Economia, Valdis Dombrovskis, ha affermato che «stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia ». Intervistato da France24, ha evidenziato che «le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l’Ucraina», come dimostra il fatto che Mosca «parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato». Di qui la necessità di «aumentare le capacità di difesa e la spesa per la difesa, nonché di proteggere il fianco orientale della Nato dove si trovano gli Stati baltici ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, Dombrovskis: «L’Ue è già in una guerra ibrida con la Russia»