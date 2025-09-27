Ucraina centrale nucleare Zaporizhia senza corrente da alcuni giorni

Zaporizhia, 27 set. (askanews) - Crescono le preoccupazioni per la centrale nucleare di Zaporizhia, in Ucraina, occupata dai russi. L'alimentazione elettrica esterna alla centrale, che sostiene i generatori di emergenza per i sistemi di raffreddamento e di sicurezza, è interrotta da oltre tre giorni, un periodo record che solleva dubbi sulla sicurezza del sito. L'Ucraina, infatti, accusa la Russia di aver scollegato la centrale nucleare di Zaporizhia dalla rete elettrica ucraina quattro giorni fa e di aver cercato di "rubarla" collegandola alla rete controllata dalla Russia. Tuttavia l'amministrazione della centrale, riportano le agenzie di stampa russe, ha comunicato di disporre di carburante diesel sufficiente a garantire il funzionamento a lungo termine dei generatori di riserva in modalità autonoma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

