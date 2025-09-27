Ucraina accusa | Drone da Ungheria ha sconfinato Budapest | Zelensky non ci trascinerà in guerra
(Adnkronos) – Alta tensione tra Ucraina e Ungheria, i rapporti tra Kiev e Budapest si complicano per il 'caso drone' sollevato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Kiev ha denunciato lo sconfinamento di un drone ungherese, che ha varcato il confine e sorvolato il territorio ucraino per motivi al momento non chiari. Davanti alla posizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - accusa
Trump evoca sanzioni contro la Russia e accusa Putin: "Sta dicendo un sacco di stronzate sull'Ucraina"
Trump evoca sanzioni contro la Russia e accusa Putin: "Dice un sacco di str... sull'Ucraina" | "Invieremo altre armi a Kiev"
Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev”
Il soldato russo col bastone, Ucraina mostra foto e accusa: "Putin manda vecchi in guerra" - X Vai su X
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-attacco-crimea-mosca-accusa-nato-e-ue-alimentano-terrorismo-AHhnjXlC #guerra #Ucraina #Russia Vai su Facebook
Ucraina, Kiev: “Droni ungheresi su nostro spazio aereo”. Budapest nega - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che droni da ricognizione, probabilmente appartenenti all'Ungheria, avrebbero violato lo spazio aereo ucraino lungo il confine. Lo riporta msn.com
Norvegia, avvistati droni nella zona della base aerea Orland - Proseguono gli avvistamenti di droni nei cieli danesi: gli ultimi ieri sera sulla base di Karup, la più grande della Danimarca Le forze armate norvegesi hanno segnalato una possibile attività di droni ... Riporta corriere.it