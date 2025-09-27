UCI Cinemas a Napoli arriva la nuova rassegna Woody Allen

27 set 2025

Con UCI Cinemas arriva a Napoli la nuova rassegnaWoody Allen” per celebrare i 90 anni del grande regista. Gli spettatori di Napoli potranno (ri)vedere sul grande schermo alcuni dei film più iconici di Woody Allen grazie alla rassegna ESSAI di UCI Cinemas, organizzata in occasione dei 90 anni del regista di culto. L’appuntamento è . 🔗 Leggi su 2anews.it

