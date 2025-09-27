Ucciso a botte per 50 euro In tre a processo per l’omicidio a Valbrembo

L’INDAGINE. Il gup accoglie la richiesta di giudizio immediato della pm Ruggeri. Due giovani sono accusati del delitto di Luciano Muttoni, il terzo di rapina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

