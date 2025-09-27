Ucciso a botte per 50 euro In tre a processo per l’omicidio a Valbrembo

L'INDAGINE. Il gup accoglie la richiesta di giudizio immediato della pm Ruggeri. Due giovani sono accusati del delitto di Luciano Muttoni, il terzo di rapina.

Ucciso a botte per 50 euro. In tre a processo per l’omicidio a Valbrembo - Due giovani accusati del delitto di Luciano Muttoni, a Valbrembo, il terzo di rapina. Secondo ecodibergamo.it

Pescara, Zappone ucciso di botte: spuntano nuovi indagati - PESCARA – È stata fissata il 4 settembre l'udienza davanti al Tribunale del riesame per la richiesta di arresto, rigettata dal gip Mariacarla Sacco, nei confronti dei fratelli Angelo e Paolo De Luca e ... Si legge su ilmessaggero.it