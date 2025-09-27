Uccisa dall’odio umano | la gattina lanciata dall' auto non ce l' ha fatta

27 set 2025

CERVINARA – Purtroppo, questa mattina, la storia che aveva commosso Cervinara ha avuto un tragico epilogo. Fortunata, il piccolo gatto che aveva miracolosamente resistito dopo essere stata gettata dallauto, non ce l’ha fatta. La cattiveria umana si è rivelata più forte della sua forza e della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

