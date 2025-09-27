Ubriaco semina il panico Si scaglia contro i passanti Bloccato da un vigilante
Scena di ordinaria, o quasi, follia a Fontivegge. Giovedì sera, in piazza del Bacio, un 32enne albanese, palesemente ubriaco, secondo quanto ricostruito, ha letteralmente seminato il panico. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, molestie, percosse, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo essere entrato nella palestra, insultando e inveendo contro i clienti nonostante il tentativo di allontanarlo. Avrebbe poi inseguito una donna e i suoi figli minori, colpendo con violenza il vetro dell’auto in cui questi si erano rifugiati. Un vigilante si è avvicinato per soccorrere la donna e i figli, con l’intento di allontanare l’uomo che, anziché desistere, avrebbe avvicinato l’addetto alla sicurezza colpendolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ubriaco - semina
Ubriaco, e aggressivo lancia bottiglie contro le finestre e semina il panico in centro città
Folle fuga a 150 km/h: ubriaco e drogato, semina il panico in 5 paesi
Ubriaco alla guida di un tir, semina il panico in autostrada
Tensione sul Corso: ubriaco semina il panico tra i passanti https://salernotoday.it/cronaca/ubriaco-minacce-corso-vittorio-emanuele-24-settembre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/63243333269638/volante-della-polizia-as - X Vai su X
Folle fuga a 150 km/h: ubriaco e drogato semina il panico in Franciacorta. L’inseguimento è iniziato giovedì sera a Gussago. Fermato e processato. Per approfondire: - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, ubriaco alla guida di un tir semina il panico in autostrada: bloccato e denunciato. Gli è stata ritirata la patente - Ubriaco alla guida rischia di travolgere decine di auto in autostrada: bloccato e denunciato. Scrive msn.com
Ubriaco con la spranga semina il panico - Denunciato per danneggiamento aggravato l’egiziano ubriaco che lunedì, dalle 23, ha seminato il panico nel centro di Tolentino. Riporta ilrestodelcarlino.it