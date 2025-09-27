ubriaco semina il panico si scaglia contro i passanti bloccato da un vigilante

Scena di ordinaria, o quasi, follia a Fontivegge. Giovedì sera, in piazza del Bacio, un 32enne albanese, palesemente ubriaco, secondo quanto ricostruito, ha letteralmente seminato il panico. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, molestie, percosse, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo essere entrato nella palestra, insultando e inveendo contro i clienti nonostante il tentativo di allontanarlo. Avrebbe poi inseguito una donna e i suoi figli minori, colpendo con violenza il vetro dell’auto in cui questi si erano rifugiati. Un vigilante si è avvicinato per soccorrere la donna e i figli, con l’intento di allontanare l’uomo che, anziché desistere, avrebbe avvicinato l’addetto alla sicurezza colpendolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

