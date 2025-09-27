Ubriaca alla guida si schianta contro le auto in sosta | 35enne denunciata
I carabinieri di Ragalna hanno denunciato una 35enne di Santa Maria di Licodia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Verso le 2 di notte, in via Vittorio Emanuele, l’auto condotta dalla donna si era schiantata contro due veicoli in sosta. In quel frangente, la pattuglia ha trovato le auto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
