Ubaldo Pantani a Tale e Quale Show con un cerotto sull’orecchio | spiega tutto a Carlo Conti

Venerdì 26 settembre è tornato in onda Tale e Quale Show, lo storico varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. La nuova edizione si è aperta con una dedica speciale: il padrone di casa ha voluto ricordare simbolicamente Pippo Baudo, icona indiscussa della televisione italiana, legando così il debutto a un omaggio che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. La serata è partita con la performance de Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, chiamate a interpretare Serena Brancale e Alessandra Amoroso sulle note di “Serenata”. Un compito non semplice, ma che le due sorelle hanno portato a termine con grinta e una buona dose di energia, convincendo la giuria a esprimersi positivamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it