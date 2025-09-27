tyrell tornano dopo 9 anni in un cavaliere dei sette regni

Tra meno di quattro mesi si avvicina un importante traguardo legato all’universo di Game of Thrones, una delle franchise più influenti e seguite degli ultimi anni. Dopo l’epilogo controverso della serie principale nel 2019, il mondo di Westeros ha vissuto periodi di incertezza, ma la produzione di House of the Dragon ha riacceso l’interesse e alimentato le aspettative dei fan. Con la terza stagione ormai alle porte e un nuovo spin-off previsto per il 2026, si prospetta un ritorno significativo di alcuni personaggi e famiglie storiche del racconto. A Knight Of The Seven Kingdoms: il primo ritorno della House Tyrell dopo quasi un decennio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

