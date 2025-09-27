TV Talk riparte con Riccardo Iacona Veronica Pivetti e l’omaggio a Pippo Baudo

Forte della riuscita dello scorso anno, torna oggi, sabato 27 settembre, alle 15 su Rai 3 la seconda stagione di TV Talk condotta da Mia Ceran. Al suo fianco, pronti a dialogare con i protagonisti della TV, la confermata squadra degli specialisti composta da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli, insieme ai giovani analisti guidati da Nicholas Vitaliano e a un rappresentante del pubblico in studio. Anticipazioni e ospiti del 27 settembre 2025. La prima puntata si apre con Riccardo Iacona, conduttore di Presadiretta, la giornalista Lucia Goracci in collegamento da Gerusalemme, Maria Volpe del Corriere della Sera e Carlo Puca. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

