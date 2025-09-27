Tutto stravolto Amici rivoluzione firmata Mediaset | la decisione dall’alto cosa cambia
Il pomeriggio televisivo di Canale 5 si prepara a una nuova rivoluzione. Mediaset ha infatti deciso di rivedere il palinsesto feriale, andando a toccare due programmi cardine del daytime: “Amici” e “ Grande Fratello ”. Le novità scatteranno a partire da domenica 28 settembre, con il ritorno in onda della scuola di Maria De Filippi, e da lunedì 29 settembre, con la nuova organizzazione delle strisce quotidiane dei reality di punta della rete. Secondo quanto riportato dalla guida tv Mediaset e anticipato da Davide Maggio, i cambiamenti non saranno marginali. “Amici” prenderà posto dalle 16:25 alle 16:55, subito dopo “La forza di una donna”, la soap turca che ha conquistato il pubblico con ascolti sempre solidi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: tutto - stravolto
Moria di teste di serie nel tabellone di Sinner. Fuori anche Machac, tutto stravolto
Il piccolo borgo del Cuneese in lotta contro il progetto di un bitumificio: “Qui c’è la natura, sarà tutto stravolto”
Giorgio Armani, addio allo stilista visionario che ha stravolto la moda e portato il Made in Italy in tutto il mondo
PROGRAMMA KING DAL 25 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE Da giovedì 25 a domenica 28 LA VOCE DI HIND RAJAB: ore 18:45 – 20:45 sala 1 JANE AUSTEN HA STRAVOLTO LA MIA VITA: ore 18:15 sala 2 TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE: ore 20:15 sala - facebook.com Vai su Facebook