Tutto stravolto Amici rivoluzione firmata Mediaset | la decisione dall’alto cosa cambia

Il pomeriggio televisivo di Canale 5 si prepara a una nuova rivoluzione. Mediaset ha infatti deciso di rivedere il palinsesto feriale, andando a toccare due programmi cardine del daytime: “Amici” e “ Grande Fratello ”. Le novità scatteranno a partire da domenica 28 settembre, con il ritorno in onda della scuola di Maria De Filippi, e da lunedì 29 settembre, con la nuova organizzazione delle strisce quotidiane dei reality di punta della rete. Secondo quanto riportato dalla guida tv Mediaset e anticipato da Davide Maggio, i cambiamenti non saranno marginali. “Amici” prenderà posto dalle 16:25 alle 16:55, subito dopo “La forza di una donna”, la soap turca che ha conquistato il pubblico con ascolti sempre solidi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it