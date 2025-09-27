Tutto pronto per la Vintage Kilo Sale a Salerno | appuntamento il 4 e il 5 ottobre

Salernotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritornano le occasioni di shopping per gli amanti del vintage. Il 4 e il 5 ottobre, dalle 10 alle 19, presso l'Hotel Polo Nautico sul lungomare Colombo, infatti, è in programma la Vintage Kilo Sale più famosa d'Europa. Levi’s, Nike, Adidas, Burberry e tanti altri pezzi unici da acquistare pagando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

