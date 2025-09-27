Tutto pronto per Gravina in Jazz
Un prestigioso cartellone di 5 appuntamenti da non perdere con il jazz italiano ed internazionale più ricercato. Apriranno la rassegna i “Bella Arriva l’autunno, arriva l’appuntamento con il Gravina in Jazz, edizione 2025. La rassegna, organizzata dall’Associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia, è da anni uno degli appuntamenti da non perdere dello scenario musicale catanese ed etneo. Cinque live di assoluto valore, tutti in programma alla Sala delle Arti “Emilio Greco” di via Roma 27 a Gravina di Catania. Ecco il programma completo:? Domenica 5 ottobre – Bella Bros Take 5 “Jazz Encounters”? Sabato 11 ottobre – XY Quartet “Lexycon”? Venerdì 17 ottobre – Marta Capponi 4et “Shaking The Blue”? Sabato 25 ottobre – Albanian Jazz Society 4et? Venerdì 31 ottobre – TJT feat. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: tutto - pronto
Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
Qui a #BallandoConLeStelle è tutto pronto! Le coppie scalpitano per scendere in pista e la giuria è più temibile che mai! ? Tra poco si alza il sipario: prima puntata alle 20.35 su #Rai1 e #RaiPlay. @milly_carlucci - X Vai su X
? -24h alla Supercoppa LBA 2025 Tutto pronto per il primo trofeo della stagione di LBA: si parte alle 18.00 con Trento-Brescia, a seguire (ore 20.45) Virtus Bologna-Milano! #Italbasket | #LBA - facebook.com Vai su Facebook
Orbetello Jazz Festival, tutto pronto per l’ottava edizione tra concerti e tanti ospiti - Non solo jazz ma anche blues, bossa nova, samba: dal 4 al 7 settembre Orbetello diventa palcoscenico d’eccezione per una grande festa della musica. Come scrive lanazione.it
Tutto pronto per il premio internazionale “Fara Music Jazz Live” - Al Fara Music Festival che si svolge a Farfa è il momento del “Premio Internazionale Fara Music Jazz Live” che si terrà fino al 3 agosto. Scrive ilmessaggero.it