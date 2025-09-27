Tutto in un pomeriggio il turno di serie C | il Livorno cerca continuità con il Campobasso
FIRENZE – Tutto in un pomeriggio il turno di serie C di campionato nel girone B, in un tour de force che ha vissuto anche un importante turno infrasettimanale. Livorno – Campobasso. Ad aprire le danze al Picchi è la sfida degli amaranto di Formisano al Campobasso. Gli amaranto arrivano da prestazioni altalenanti con la piazza che si è un po’ placata dopo il successo con il Bra, una diretta concorrente per la salvezza, e cercano la giusta continuità davanti al pubblico dell’Armando Picchi. In porta ci sarà Ciobanu, chiamato a sostituire Seghetti impegnato con la nazionale under 20, mentre in difesa si fa strada l’ipotesi di un impiego dal primo minuto per Monaco, rinforzo utile a dare solidità a un reparto che ha mostrato fragilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
