Riuscire a partecipare al reunion tour degli Oasis è, già di per sé, un’esperienza surreale, ma assistere a un loro concerto in compagnia di Paul McCartney ha del miracoloso. Lo sa bene Leonardo DiCaprio, che, in un’intervista con NME pubblicata ieri, ha raccontato con entusiasmo di aver assistito all’esibizione di Liam e Noel Gallagher al Rose Bowl all’inizio di settembre. «È stato incredibile», ha detto l’attore, «È stato incredibile rivederli di nuovo insieme. E Paul McCartney era lì, e credo che abbiano cantato una canzone dei Beatles. Ricordo che ero nella tribuna accanto a lui, e tutto lo stadio si è voltato verso Paul e ha applaudito anche lui, il che è stato fantastico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti pazzi per gli Oasis: Leonardo DiCaprio parla dell’esperienza «incredibile» di aver visto un loro concerto insieme a Paul McCartney