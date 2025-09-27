La campagna elettorale per le elezioni regionali è alle battute finali, ma il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli si presenta con un vantaggio rispetto all’uomo del centrosinistra, Matteo Ricci. La superiorità non riguarda i sondaggi, ma l’impegno che il governatore uscente ha impiegato per le Marche, dalla sanità, passando per le opere pubbliche fino all’impegno per aiutare la popolazione locale nell’alluvione del 2022. Nell’ultimo caso, il governo Meloni si è coordinato con Acquaroli per lo stanziamento di 400 milioni di euro per la manutenzione del fiume e il risarcimento delle vittime alluvionate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tutti i target del presidente: dalla sanità alle infrastrutture, quali sono gli obiettivi raggiunti da Acquaroli nelle Marche