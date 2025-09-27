Tutti i target del presidente | dalla sanità alle infrastrutture quali sono gli obiettivi raggiunti da Acquaroli nelle Marche
La campagna elettorale per le elezioni regionali è alle battute finali, ma il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli si presenta con un vantaggio rispetto all’uomo del centrosinistra, Matteo Ricci. La superiorità non riguarda i sondaggi, ma l’impegno che il governatore uscente ha impiegato per le Marche, dalla sanità, passando per le opere pubbliche fino all’impegno per aiutare la popolazione locale nell’alluvione del 2022. Nell’ultimo caso, il governo Meloni si è coordinato con Acquaroli per lo stanziamento di 400 milioni di euro per la manutenzione del fiume e il risarcimento delle vittime alluvionate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: tutti - target
Buongiorno, per caso qualcuno di voi è riuscito ad inserire la certificazione target per il D.M. 19? A noi non è consentito aggiungere né visualizzare i dati degli studenti raggiunti. I monitoraggi sono stati tutti correttamente effettuati. Inviati ticket, ma senza rispost Vai su Facebook