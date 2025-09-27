Tutti corrotti ma non il Msi | Gherardo Colombo ricorda la verità storica di Mani pulite E dà un colpo al cuore alla sinistra
I ricordi personali, qualche confessione e una frase sul Msi che è un colpo al cuore per la sinistra. Gherardo Colombo, ex magistrato del pool Mani Pulite, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Si tratta di un colloquio a tratti molto intimo, che però inevitabilmente affronta anche la stagione giudiziaria che lo rese celebre. In questo contesto Colombo ricorda un dato che è acquisito dalla storia, ma che certo non può far piacere che venga ricordato a chi da qualche tempo a questa parte ha preso a infangare la memoria del partito storico della destra italiana: «Sarebbero dovuti andare a casa quasi tutti i partiti, tranne l’Msi e Democrazia proletaria: gli unici fuori dai giochi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: tutti - corrotti
