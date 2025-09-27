tuscia decima edizione vince davide catalano

Davide Catalano (foto) stupisce ancora. Il triatleta grossetano ha vinto la decima edizione del Triathlon della Tuscia. La gara, quest’anno ha visto una novità, ovvero la sede, non più Grotte di Castro ma il lungolago di Montefiascone, anch’ esso luogo meraviglioso che si presta a questo tipo di gara e già sede, alcuni anni fa, del Triathlon Est Est Est e del Campionato Italiano Universitario. La gara, partita alle 10 in punto, si è disputata sulla distanza Sprint. La prova di nuoto ha visto subito un gruppetto di quattro unità darsi battaglia, Catalano, Vicari, Perri e Picano. Nei 20 chilometri di bici, con un percorso ondulato da ripetere due volte, si si sono avvantaggiati Davide Catalano del Firenze Triathlon e Matteo Perri del K3 Cremona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

