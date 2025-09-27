Turismo Viminale | +4,2 milioni di turisti nell' estate 2025 Santanchè | certifica la crescita del settore
Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante l’estate del 2025: lo attestano le rilevazioni di «Alloggiati web», la banca dati del Viminale. Infatti, dal 21 giugno al 21 settembre 2025, sono stati 71.678.640 coloro che hanno pernottato in strutture ricettive mentre, nello stesso periodo del 2024, erano stati 67.484.163. L’andamento positivo caratterizza tutte le macro categorie. In crescita. 🔗 Leggi su Feedpress.me
