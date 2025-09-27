Turismo lento nella natura Lanciano si fa conoscere alla fiera Attractive | Non c' è solo il Miracolo

Chietitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo a Lanciano non è legato solo al Miracolo eucaristico. Per far conoscere il suo scrigno di tesori artistici, culturali e naturalistici, il Comune frentano partecipa alla fieraAttrActive 2025” con un suo stand.Organizzato e seguito dall’ufficio Turismo del Comune, in particolare dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turismo - lento

Turismo lento in crescita: Pescara risponde con il nuovo Cammino delle Grandi Abbazie

Turismo lento nelle Oasi. Parte il maxi progetto

Il turismo lento per rilanciare la vita del borgo

turismo lento natura lancianoLANCIANO PROTAGONISTA AD “ATTRACTIVE 2025”: TURISMO, CULTURA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE - LANCIANO – Uno stand ben saldo, forte di una tradizione millenaria, ma che sa librarsi verso nuovi orizzonti, attento alle esigenze del presente e proiettato verso un futuro ricco di possibilità: così ... abruzzoweb.it scrive

turismo lento natura lancianoTurismo da vivere: a Lanciano arriva la fiera Attractive - VIDEO - È questa l’essenza di AttrActive, il nuovo salone tematico di Regione Abruzzo e Lancianofiera dedicato al turismo esperienziale, allo sport e alla ... Segnala abruzzolive.tv

Cerca Video su questo argomento: Turismo Lento Natura Lanciano