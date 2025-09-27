Tullio Terni pagò due volte il prezzo dell' essere ebreo

E’ un libro breve fino all’essenziale. E’ un libro agghiacciante " Il professore ebreo perseguitato due volte " (La Nave di Teseo, 2025) di Pierluigi Battista, ex vicedirettore del Corriere della Sera, “Pigi” per quanti di noi lo conoscono dai tempi dei suoi ormai lontani esordi professionali. E’ successo che Battista fosse andato chiedendo ai suoi amici se sapessero nome e destino di un ebreo italiano di nome Tullio Terni, ebbene nessuno quel nome lo conosceva. Lo avesse chiesto a me, avrei risposto che non ne sapevo nulla. Era un professore italiano, docente all’Università di Padova, che aveva cinquant’anni nel 1938, al tempo delle infami leggi antiebraiche, quando agli ebrei italiani venne proibito di figurare persino nell’elenco telefonico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

