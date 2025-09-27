Tudor ritrova la sua Atalanta | era in pole per il dopo Gasp poi Elkann l' ha preferito a Giuntoli

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico croato era il preferito di D’Amico, ma la chiamata del presidente e il rinnovo fino al 2027 lo hanno reso il simbolo del nuovo ciclo bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tudor ritrova la sua atalanta era in pole per il dopo gasp poi elkann l ha preferito a giuntoli

© Gazzetta.it - Tudor ritrova la "sua" Atalanta: era in pole per il dopo Gasp, poi Elkann l'ha preferito a Giuntoli

In questa notizia si parla di: tudor - ritrova

LIVE Alle 11 Juve-Reggiana: Tudor ritrova Bremer, c'è l'esordio di David

Juventus, Tudor con l’Atalanta ritrova Bremer. Non convocati due giocatori ai margini

Calciomercato Juventus, Miretti e Mckennie tolti dal mercato: Tudor ritrova due pedine importanti

tudor ritrova sua atalantaJuventus-Atalanta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra le formazioni di Tudor e Juric, affidata alla direzione di Simone Sozza, è in programma alle ore 18 sabato 27 settembre presso lo Stadium di Torino. Secondo tuttosport.com

tudor ritrova sua atalantaPagina 2 | Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor tra rientri, conferme e dubbi. Una grande sorpresa! - I bianconeri sfidano la Dea per tornare subito al successo e dare un segnale al Napoli: le possibili scelte del tecnico della Vecchia Signora ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Ritrova Sua Atalanta