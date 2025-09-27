Tudor ritrova la sua Atalanta | era in pole per il dopo Gasp poi Elkann l' ha preferito a Giuntoli

Il tecnico croato era il preferito di D’Amico, ma la chiamata del presidente e il rinnovo fino al 2027 lo hanno reso il simbolo del nuovo ciclo bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor ritrova la "sua" Atalanta: era in pole per il dopo Gasp, poi Elkann l'ha preferito a Giuntoli

In questa notizia si parla di: tudor - ritrova

LIVE Alle 11 Juve-Reggiana: Tudor ritrova Bremer, c'è l'esordio di David

Juventus, Tudor con l’Atalanta ritrova Bremer. Non convocati due giocatori ai margini

Calciomercato Juventus, Miretti e Mckennie tolti dal mercato: Tudor ritrova due pedine importanti

JUVE di carattere ma basta prendere tutti questi gol arbitro e #var scandalosi. Tudor deve ritrovare equilibrio nel gioco ma questi ragazzi reagiscono da squadra, non abbandonateli, non uscite dallo Stadium Vai su Facebook

(TS) "Oggi parte la missione Borussia Dortmund, Tudor ritrova Cambiaso, da sciogliere il nodo numero nove" ? https://ow.ly/ctFU50WWnEo - X Vai su X

Juventus-Atalanta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra le formazioni di Tudor e Juric, affidata alla direzione di Simone Sozza, è in programma alle ore 18 sabato 27 settembre presso lo Stadium di Torino. Secondo tuttosport.com

Pagina 2 | Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor tra rientri, conferme e dubbi. Una grande sorpresa! - I bianconeri sfidano la Dea per tornare subito al successo e dare un segnale al Napoli: le possibili scelte del tecnico della Vecchia Signora ... Come scrive tuttosport.com