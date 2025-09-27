Tudor questo è inaccettabile attacco diretto dopo Juventus-Atalanta
Juventus-Atalanta è terminata col risultato finale di 1-1, attacco diretto a Igor Tudor. Ecco cosa è successo dopo il fischio finale. La gara vive di molte emozioni anche se alla fine le due squadre non riescono a segnare più di un gol a testa. (ANSA) TvPlay.it Riccardo Meloni a TvPlay commenta così la gara: “ Non di solo impeto e carattere si può vivere, ora da Tudor ci si aspetta anche un gioco. Il tecnico ha a disposizione la Juventus con più soluzioni offensive degli ultimi anni, è inaccettabile non vedere uno straccio di gioco offensivo organizzato”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Tudor a Tuttosport: «Ci mettono al terzo, quarto o quinto posto, mi motiva tanto! Koopmeiners sta provando da mediano. Giocare col mercato aperto è inaccettabile, sul ritorno di Kolo Muani…»
Post gara di fuoco. In diretta tv Igor Tudor non resta in silenzio e attacca l'arbitro e il Var per quanto accaduto. Una cosa mai vista prima e inaccettabile per i bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
Fossi in Tudor, nonostante la vittoria, sgriderei i giocatori fino alla prossima settimana, sono stati a un passo dal fargli rivivere il dramma dei 5 gol subiti. Inaccettabile questa cosa. - X Vai su X
