Qualche crepa si era già vista contro Inter e Borussia Dortmund, nascosta dalle rimonte della Juventus modello “fino alla fine”. Poi la battuta d’arresto a Verona e una settimana trascorsa a discutere degli strafalcioni arbitrali perdendo di vista, forse, che al netto degli errori della coppia Rapuano-Aureliano, in campo la squadra di Tudor non era stata all’altezza. I segnali, insomma, c’erano e non deve sorprendere che con l’Atalanta il copione si sia ripetuto. Un altro mezzo passo falso venuto nel modo più strano possibile, con una grande partenza senza fortuna e senza precisione e, poi, con un progressivo smarrimento dei riferimenti tattici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tudor, cosa ha detto il pareggio tra Juventus e Atalanta