Tudor a DAZN | Bicchiere sempre mezzo pieno Adzic si è meritato di giocare titolare Bremer? Penso niente di grave ma vediamo

Tudor a DAZN: «Bicchiere sempre mezzo pieno. Adzic si è meritato di giocare titolare». Le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match. Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Atalanta, sfida terminata con il punteggio di 1-1 grazie alle reti di Sulemana e Cabal. RISULTATO – « Sempre mezzo pieno perchè per me abbiamo fatto una grande prestazione, il primo tempo uno dei migliori da quando ci sono io, se non il migliore. Nel secondo eravamo sotto, poi alla fine avevamo 15 minuti minuti con un giocatore in più, volevamo spingere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

